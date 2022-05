Covid Rimini: 230 nuovi casi, rimangono due pazienti in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:41 - 14 Maggio 2022

Bollettino Covid 14 maggio 2022.



Nel territorio riminese si registrano 230 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 (stesso dato di ieri, venerdì 13 maggio), che portano il totale, questa settimana, a 1228 positività. Contando le positività dal lunedì al sabato una settimana fa erano 1321. Questa invece la situazione delle settimane precedenti: dal 28 marzo al 2 aprile 1827 casi, dal 4 al 9 aprile 1797, dall'11 al 16 aprile 1887, dal 18 al 22 aprile 1764 casi, dal 23 al 29 aprile 1709 casi.



In terapia intensiva rimangono due pazienti, nessun decesso.



In regione i decessi sono stati 9, mentre i nuovi casi sono 3179, tasso di positività al 19,5%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 29 (-2), a fronte di due nuovi ingressi nel reparto e quattro dimissioni, nei reparti Covid scendono a 1152 (-20).