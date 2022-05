Covid Rimini: 184 nuovi casi, nuovo calo delle positività questa settimana

Attualità

Rimini

| 15:13 - 15 Maggio 2022

Bollettino Covid 15 maggio 2022.



Nel riminese sono 184 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Oggi (domenica 15 maggio) nessun decesso comunicato, mentre rimangono due pazienti ricoverati in terapia intensiva. In regione sono comunicati 5 decessi, 2528 positivi (tasso di positività in crescita al 21%) e due nuovi ricoveri nelle terapie intensive di tutta la Regione, per un totale di 30 (+1 rispetto alle precedenti 24 ore). Nei reparti Covid ancora segno meno: 1150 pazienti in totale (-2).



Tornando alla provincia di Rimini, secondo i dati comunicati dalla Regione, questa settimana si registrano 1412 casi. Sette giorni fa erano stati 1857.