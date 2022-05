Calcio RSM: domenica in campo per il ritorno dei quarti (ore 15)

Sport

Repubblica San Marino

| 12:00 - 14 Maggio 2022

Missione semifinali per le otto squadre rimaste a lottare per lo scudetto 2021-22. Soltanto un confronto è rimasto in perfetto equilibrio dopo i 90’ dell’andata dei quarti: Tre Fiori e Faetano si giocheranno tutte le chances a disposizione ripartendo da una situazione di parità. Due calci d’angolo hanno stabilito, nella gara di Domagnano, un 1-1 che lascia quasi tutto invariato. Quasi, perchè in effetti il Tre Fiori conserva il vantaggio del posizionamento in regular season e quindi, a differenza del Faetano, avrà a disposizione due risultati su tre, domani, per approdare al penultimo step del torneo. Dal canto suo, il Faetano può solo vincere, così come Virtus e La Fiorita, che hanno perso nella gara di andata e quindi, nonostante l’ottimo posizionamento nel Girone Unico, si ritrovano costrette a ribaltare il verdetto dei 90’ iniziali senza poter trarre vantaggio da un pareggio, cosa che invece sono in grado di fare, rispettivamente, Pennarossa e Fiorentino, al momento avanti nel confronto grazie all’autorete di Giacomoni e al bellissimo gol di Abouzziane. Enrico Malandri dovrà però studiare un’alternativa a Maximiliano Baizan, squalificato per somma di ammonizioni. Appiedato dal Giudice Sportivo anche un giocatore del Tre Penne, l’unica squadra in grado di gestire un cospicuo vantaggio grazie alla prova offerta nel primo dei due confronti con la Libertas. Certo, il 2-0 costruito con le reti di Badalassi e Gai non è una garanzia assoluta, e perciò la squadra di Ceci dovrà essere brava a soffocare tutte le velleità dei granata, che hanno bisogno di vincere con almeno tre gol di scarto e che quindi – presumibilmente – cercheranno di aggredire la sfida fin dalle battute iniziali. Si diceva di un indisponibile per Stefano Ceci: niente quarto di finale di ritorno per Paolo Vandi, espulso mercoledì per gioco pericoloso.



Su TITANI.TV la diretta delle gare di Montecchio (Pennarossa - Virtus) e Dogana (Libertas – Tre Penne).