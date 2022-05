Picchiata dal marito, chiede aiuto con un messaggio all'amica. Arrestato

Cronaca

11:53 - 14 Maggio 2022

Un 44enne italiano è stato arrestato per le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Attualmente è ai domiciliari presso un'altra residenza, diversa da quella che condivideva con la moglie, vittima di un'aggressione. L'intervento della Polizia, domenica scorsa (8 maggio), in zona Santa Giustina, è stato richiesto da un'amica della donna, avvisata da quest'ultima tramite un messaggio, con cui raccontava di essere stata picchiata dal marito.



Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato la coppia mentre usciva di casa. Alla vista della Polizia la donna ha chiesto aiuto agli operatori, riferendo di essere stata aggredita e di aver già subito percosse e maltrattamenti, ancor prima di quell'episodio che si è concluso per lei al pronto soccorso: 10 giorni di prognosi e la rottura del setto nasale diagnosticata. Il 44enne, quando la moglie si è avvicinata agli agenti, ancora visibilmente scossa per quanto successo poco prima, ha dato invece in escandescenze, minacciandola e insultandola. L'uomo è stato destinatario anche di un provvedimento di ammonimento per vioenza domestica, a firma del Questore.