Basket C Silver, Titans-Recanati: domenica gara3 a Osimo

| 11:52 - 14 Maggio 2022

Il coach dei Titans Porcarelli.

E' tempo di gara3 nella serie tra Titans e Recanati e per Macina e compagni si tratta della prima trasferta. Si giocherà a Osimo domenica 15 maggio, con palla a due alle ore 18.



La Pallacanestro Titano è avanti 2-0. Coach Porcarelli, cosa ti è piaciuto di più in queste due gare?

“Innanzitutto, l’attitudine e l’attenzione difensiva che tutti hanno espresso in entrambe le partite. Mi è piaciuto che, nonostante segnassimo poco prendendo buoni tiri, la squadra non ha mai smesso di giocare, di difendere e di essere aggressiva”.



Come sta la squadra?

“Stiamo bene. È chiaro che il ritmo rispetto alla regular season è diverso e giocare con l’infrasettimanale porta via energie importanti, ma dopo gara2 c’è stato un giorno di riposo, poi un allenamento e poi quasi due giorni prima della palla a due. Va bene così, c’è tempo per recuperare”



Che tipo di insidie può portare la gara in casa di Recanati?

“Innanzitutto, anche se si giocherà a Osimo, ci sarà un tifo caldo. Lo si è visto in gara1 da noi ad Acquaviva, quando i tifosi avversari erano praticamente in maggioranza. Per noi deve essere uno stimolo a far bene, deve emergere il nostro carattere. Siamo pronti per questa gara3”.