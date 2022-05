Rigenerazione ex nuova Questura, sindaco Rimini: "linea tracciata: stop cementificazione"

Attualità

| 11:18 - 14 Maggio 2022

Sadegholvaad, ai tempi in cui era assessore, in protesta per le condizioni dell'ex nuova Questura.



In una nota il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad evidenzia con soddisfazione l'apertura del processo partecipativo per la rigenerazione del quadrante di città collocato lungo via Roma, l'area su cui doveva sorgere la nuova Questura, "costruita e inabitata da 16 anni, una delle più grandi vergogne edilizie dello Stato italiano nella sua relazione con un privato", come sottolineato dal primo cittadino.



L'ufficio Piano Strategico ha allestito un ufficio mobile per raccogliere suggerimenti da parte dei cittadini sul tema benessere abitativo e implementare il progetto di edilizia residenziale pubblica che porterà alla costruzione di una trentina di case popolari, realizzate "con gli strumenti e le soluzioni più innovative dal punto di vista ambientale, delle energie, dell’accessibilità, della sicurezza".



Dai primi sondaggi, emerge "un approccio molto sostenibile da parte dei cittadini che evidentemente condividono l’idea di uno sviluppo che non passa forzatamente da colate di cemento e costruzione di nuove superfici commerciali". L'area ex nuova Questura è strategica per la città e servirà una proposta "che metta l’alta qualità della vita, il verde, una mobilità moderna, la disponibilità di servizi di comunità al primo e esclusivo posto".



Il metodo partecipativo verrà riproposto anche per la riprogettazione di altre grandi aree come l'ex area Ghigi lungo la Superstrada di San Marino o l'ex MOI lungo la via Emilia. "E’ chiaro che nulla di questo potrà essere portato avanti senza una interlocuzione chiara e trasparente con i soggetti privati, proprietari di queste aree", premette il sindaco, ma la linea dell'amministrazione è tracciata: "stop alla cementificazione e a uno sviluppo che mette in second’ordine l’interesse pubblico”.