Turismo, Federalberghi: "grande problema reperire lavoratori"

"Questi anni hanno messo in risalto quanto importante sia per la nostra attività poter contare su collaboratori validi, professionalmente competenti e motivati. Purtroppo, ai tradizionali problemi di reperimento della manodopera si aggiunge oggi un fenomeno di allontanamento del personale dal nostro settore". É quanto riferisce il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca a Parma, durante il suo intervento alla 72/a assemblea degli albergatori italiani alla presenza del ministro Massimo Garavaglia. A proposito del reddito di cittadinanza Bocca non usa mezzi termini: "E' arrivato il momento di far ricominciare lavorare queste persone".