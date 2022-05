Calcio Promozione: Misano regola 3-1 il Sant'Ermete e chiude al terzo posto

Sport

Misano Adriatico

| 18:32 - 15 Maggio 2022



S.S. Misano: Pontet, Sanchez, Senior (53’ Tonini), Antonietti, Nigro (59’ Chiusano), Londero (74’ Malpassi), Gravina, Bardeggia, Fabbri (69’ Pratelli), Cuomo (51’ Semprini), Santoni. A disposizione: Preciado, Signorini. All.: Fernando de Argila.

S.Ermete: Dente, Baffoni, Merendino (53’ Bonifazi), Righetti, Gattei Colonna, Braschi, Marconi, Betti, Sartini, Marcaccio (87’ Benvenuti), Fuchi. A disposizione: Romani, Canducci. All. Sig. Luca Santi.



Arbitro: Marina Utili (Sez. di Faenza)

1° Assistente: Sig. Federico Ravaioli (Sez. di Ravenna)

2° Assistente: Sig. Matteo Amadori (Sez. di Faenza)

Reti: 42' Santoni (MIS), 71’ Chiusano (MIS), 77’ Sartini (SER), 89’ Bardeggia (MIS).

Ammoniti: Fuchi (SER), Braschi (SER), Righetti (SER), Chiusano (MIS), Fabbri (MIS)



MISANO ADRIATICO Per l’ultima giornata di campionato il Misano, in corsa per i Play-Off, ospita al Santamonica il S.Ermete. Gli ospiti giocano il primo tempo in maniera più sciolta, mentre i ragazzi di De Argila sembrano sentire di più la pressione della lotta a distanza con il Gambettola. La prima occasione è proprio per i verdi, alla mezzora Fuchi si presenta di fronte a Pontet che respinge. Proprio questa occasione sembra scuotere i locali che alzano il baricentro e iniziano ad occupare l’area avversaria fino al 41’, quando Fabbri serve di tacco Santoni che a tu per tu con Dente non sbaglia. Il Misano insiste e al 43’ su punizione dal limite ci prova con Gravina, ma la sfera termina tra le braccia del portiere ospite. Sullo scadere del primo tempo Merendino cerca l’eurogol dalla fascia, ma Pontet si fa trovare attento e para senza problemi.



Il secondo tempo inizia con una bella azione di Marconi che arriva sul fondo, sterza e lascia partire un bel tiro che termina solo sull’esterno della rete. Questo nuovo pericolo risveglia il Misano che ci prova al quarto d’ora con il neo-entrato Chiusano che trovatosi a tu per tu con l’estremo ospite non trova lo specchio, nuovamente al 18’ la palla del raddoppio è sui piedi di Fabbri che spara alto. È solo al 26’ che i locali allungano, Gravina con un tiro svirgolato serve Chiusano, dimenticato dalla difesa ospite, che da solo davanti a Dente rimane freddo e raddoppia. I ragazzi di De Argila si sentono ormai sicuri del risultato e abbassano il ritmo, ma il S.Ermete reagisce e accorcia le distanze al 32’ con una bella fuga di Marconi sulla fascia, l’esterno verde arriva sul fondo e serve al centro l’accorrente Sartini che batte Pontet. Gli ospiti continuano a spingere alla ricerca del pareggio ma vengono puniti sullo scadere da un bel contropiede del Misano, Tonini lancia lungo per il giovane Bardeggia che si presenta davanti a Dente e con freddezza batte l’estremo difensore ospite in pallonetto.



Grazie alla quarta vittoria consecutiva i giovani misanesi chiudono al terzo posto e strappano il pass per giocarsi i Play-Off.