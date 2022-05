Calcio Promozione Girone F: i tabellini dell'ultima giornata

Sport

Rimini

| 19:56 - 15 Maggio 2022

Il Verucchio si è salvato dopo un grande girone di ritorno.



Asar - Sampierana 1-2



ASAR: Mauri, Bologna, Broccoli, Sisti (Fantini), Angelini, Fattori, Sogos (Abati), Sparaventi (Zanni), Alberto, Marchionna (Franchi), Pierri (Ciavatta).

In panchina: Marcaccini, Bacchini, Manconi, Stella.

All. Vanni.

SAMPIERANA: Zammarchi, Berni (Pungelli), Diversi, Bravaccini, Braccini, Simoncini (Canali), Pippi A., Petrini, Lanzi, Giovagnoli (Narducci), Farfaneti.

In panchina: Niederwieser, Corbara, Quaranta, Battistini, Pippi S., Para.

All. Barontini.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI:29' pt Alberto, 35' st Lanzi, 38' st Narducci.

AMMONITI: Franchi.



Bellaria Igea Marina - Gatteo 5-0



BELLARIA: Ramenghi, Grossi, Fabbri D., Fusi, Alvisi (33' st Zanotti), Venturi (33' st Bellavista), Ceccarelli, Paganelli, Giornali (33' st Meluzzi), Marchini (35' st Busiello), Gabrielli (39' st Facondini)

In panchina: Gordi, Arfilli, Tafa, Vitali.

All. Fusi.

GATTEO: Platia, Ndoja, Cordatore M., Essaki, Cordatore S., Muccioli, Tappi Imolesi, Mohamed (11' st Markane), Stanev, Matteoni.

In panchina: Pagano.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETI: 31' pt Marchini, 34' pt Giornali, 40' st Paganelli, 46' st Facondini, 48' st Busiello.

AMMONITI: Ndoja, Muccioli.



Spontricciolo - Torconca 2-2



SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Borghini, Meluzzi(29'st Cugnigni), Pivi (44'st Di Renzo), Radu, Durante (34'st Borgognoni), Fabbri A., Bastianelli (20'st Tonti), Brisigotti, Fantini (26'st Mohamed).

In panchina: Martini,Perazzini, Rossi, Pellegrino.

All. Forchino.

TORCONCA: Barbati, Franciosi, Cecchi, Nicolini (34'st Zavatta), Franca, Codignola (30'st Politi), Mani, Mercuri (46'st Guenci), Pasolini, Pasini, Chiussi (34'st Cipiccia).

In panchina: Pasini, Tombari, Antonacci, Casoli

All. Vergoni.



ARBITRO: Maselli di Bologna

RETI: 22' aut. Durante, 10' st rig. Brisigotti, 13' st Pasolini, 43' st rig. Brisigotti.



Due Emme - Granata 0-0



Gambettola - Pietracuta 1-1



GAMBETTOLA: Ambrosini, Blasetti, Bianchi, Camaj, Alberighi, Severi, Spadaro, Faggi, Esposito, Capellini, Tani.

In panchina: Barducci, Marconi, Rigoni, Casotti, Zavatta, Khayat, Savini, Massaro.

All. Bernacci.

PIETRACUTA: Hysa, Fabbri Fed., Ferraro, Ferrani, Lessi, Masini, Faeti, Fabbri Fr., Fratti, Tomassini, Evaristi.

In panchina: Leardini, Bucci, Contadini, Louati, Pavani, Salvemini, Savola, Tosi, Zannoni.

All. Fregnani.



ARBITRO: Zampini di Ravenna

RETI: 24' pt Esposito, 7' st Fratti.



Misano - Sant'Ermete 3-1



MISANO: Pontet, Sanchez, Senior (53’ Tonini), Antonietti, Nigro (59’ Chiusano), Londero (74’ Malpassi), Gravina, Bardeggia, Fabbri (69’ Pratelli), Cuomo (51’ Semprini), Santoni.

In panchina: Preciado, Signorini.

All. De Argila.



SANT'ERMETE: Dente, Baffoni, Merendino (53’ Bonifazi), Righetti, Gattei Colonna, Braschi, Marconi, Betti, Sartini, Marcaccio (87’ Benvenuti), Fuchi.

In panchina: Romani, Canducci.

All. Santi.



ARBITRO: Utili di Faenza

RETI: 42' Santoni, 71’ Chiusano, 77’ Sartini, 89’ Bardeggia.

AMMONITI: Fuchi, Braschi, Righetti, Chiusano, Fabbri.



Novafeltria - Verucchio 3-0



NOVAFELTRIA: Cappella, Soumahin (35' st Ceccaroni), Sartini (15' st Pavani), Crociani, Bindi, Cappello, Alpino (19' st Frihat), Baldinini, Vivo, Toromani (15' st Boschetti), Mahmutaj (28' st Radici).

In panchina: Andreani, Niang, Rizzo, Kouassi.

All. Giorgi.

VERUCCHIO: Renzetti, Girometti (30' st Baschetti), Giuliano, Genghini (41' st Ricci), Grossi, Renzi, Colonna R., Ciccarelli, Fabrizi (19' st Bascioni), Michilli, Bento Da Silva.

In panchina: Caprili, Colonna G., Nanni, Ribezzi, Muccioli, D'Amuri.

All. Nicolini.



ARBITRO: Previdi di Modena

RETI: 32' pt e 13' st Baldinini, 23' st rig. Boschetti.

AMMONITI: Giuliano, Toromani, Crociani.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st.



CLASSIFICA: Pietracuta 56, Torconca 53, Misano 49, Gambettola 46; Sampierana 39, Bellaria Igea Marina e Novafeltria 38, Sant'Ermete 33, Due Emme e Verucchio 30; Asar 29, Granata 26; Spontricciolo 23, Gatteo 11.



VERDETTI: Pietracuta vincitore del campionato, Torconca in finale playoff, semifinale playoff tra Misano e Gambettola, playout tra Asar e Granata, retrocessi Spontricciolo e Gatteo.