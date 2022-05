Calcio Promozione: Novafeltria chiude in bellezza, battuto 3-0 il Verucchio

Sport

Novafeltria

| 18:34 - 15 Maggio 2022

L'undici iniziale del Novafeltria. In gallery il Verucchio.



Novafeltria - Verucchio 3-0



NOVAFELTRIA: Cappella, Soumahin (35' st Ceccaroni), Sartini (15' st Pavani), Crociani, Bindi, Cappello, Alpino (19' st Frihat), Baldinini, Vivo, Toromani (15' st Boschetti), Mahmutaj (28' st Radici).

In panchina: Andreani, Niang, Rizzo, Kouassi.

All. Giorgi.

VERUCCHIO: Renzetti, Girometti (30' st Baschetti), Giuliano, Genghini (41' st Ricci), Grossi, Renzi, Colonna R., Ciccarelli, Fabrizi (19' st Bascioni), Michilli, Bento Da Silva.

In panchina: Caprili, Colonna G., Nanni, Ribezzi, Muccioli, D'Amuri.

All. Nicolini.



ARBITRO: Previdi di Modena

RETI: 32' pt e 13' st Baldinini, 23' st rig. Boschetti.

AMMONITI: Giuliano, Toromani, Crociani.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st.



SECCHIANO Il Novafeltria chiude il campionato con un'autorevole affermazione davanti al pubblico amico, superando 3-0 il Verucchio, che festeggia comunque la salvezza. Senza Amadei e Valentini, Giorgi propone il 3-5-2, con Alpino e Sartini esterni di centrocampo. In panchina i titolari Andreani, Pavani, Boschetti e Radici, spazio tra i pali a Cappella e a Bindi nella difesa a tre, con Soumahin e Cappello. É Sartini il primo a rendersi pericoloso con un tiro cross che colpisce la traversa. Al 20' leggerezza della squadra locale, che perde palla al limite dell'area: Michilli ha la porta spalancata ed è a tu per tu con Cappella, ma è grandissimo il riflesso del portiere che devia il tiro in calcio d'angolo. Al 32' il Novafeltria passa in vantaggio: Baldinini calcia dal limite dell'area, Renzetti respinge, Vivio si avventa sulla palla, ma viene fermato dalla difesa. La sfera torna a Baldinini che sempre da fuori area infila l'angolino. Al 37' ghiotta occasione per Riccardo Colonna, che spreca calciando alto.



Nella ripresa il Novafeltria trova il raddoppio al 58' con una perfetta ripartenza: Toromani serve Baldinini che salta Renzetti in uscita e deposita in rete. Al 66' Michilli con una punizione dai 35 metri beffa Cappella, ma la traiettoria si infrange sulla traversa. Passano due minuti e Frihat si guadagna il rigore del tris, trasformato da Boschetti. Al 75' ancora Cappella in evidenza su un tiro di Michilli. Risponde il Novafeltria con una pregevole combinazione Frihat-Boschetti, sventa Renzetti. Ancora il portiere rosanero, con un grande intervento, si oppone al 79' a un tiro a botta sicura di Baldinini servito da Frihat. Nel finale passerella per Federico Ceccaroni, difensore-bandiera alla sua prima apparizione stagionale, e applausi meritati per il Novafeltria che raggiunge quota 38 in classifica, ma anche per il Verucchio, che si salva senza playout grazie a un girone di ritorno eccezionale.



ric. gia.