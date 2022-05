Calcio: Pietracuta, storica promozione in Eccellenza con la firma di Fratti

Sport

Gambettola

| 18:34 - 15 Maggio 2022

La festa a fine partita.



Gambettola - Pietracuta 1-1



GAMBETTOLA: Ambrosini, Blasetti, Bianchi, Camaj, Alberighi, Severi, Spadaro, Faggi, Esposito, Capellini, Tani.

In panchina: Barducci, Marconi, Rigoni, Casotti, Zavatta, Khayat, Savini, Massaro.

All. Bernacci.

PIETRACUTA: Hysa, Fabbri Fed., Ferraro, Ferrani, Lessi, Masini, Faeti, Fabbri Fr., Fratti, Tomassini, Evaristi.

In panchina: Leardini, Bucci, Contadini, Louati, Pavani, Salvemini, Savola, Tosi, Zannoni.

All. Fregnani.



ARBITRO: Zampini di Ravenna

RETI: 24' pt Esposito, 7' st Fratti.



LONGIANO Il Pietracuta conquista la vittoria del girone F di Promozione, uscendo indenne dall'insidiosa trasferta sul campo del Gambettola. La squadra di Fregnani, colpita nel primo tempo alla prima occasione concessa, è stata brava a non demoralizzarsi per le occasioni non capitalizzate e nella ripresa ha trovato il gol della promozione, grazie a bomber Fratti.



I rossoblu partono a spron battuto: al 4' Faeti scatta sul filo del fuorigioco e cerca il pallonetto sull'uscita di Ambrosini, che tocca con le mani fuori area. L'arbitro opta per il giallo, tra le proteste degli ospiti. Al 10' Tomassini si allarga a sinistra e crossa in area per Faeti, che si gira all'altezza del dischetto, ma calcia alto. Cinque minuti dopo altra occasione non capitalizzata, questa volta da Fratti. Al 24' il Gambettola passa in vantaggio: Spadaro sulla destra rientra per il cross, Esposito di testa infila l'angolino. Lo stesso Spadaro ha l'opportunità per raddoppiare con una magia: l'attaccante recupera palla a centrocampo e cerca l'eurogol dalla lunghissima distanza, palla alta. Il Pietracuta ci prova con il solito Faeti, mentre nel recupero è Masini a centrare di testa la traversa, di testa. A inizio ripresa arriva il pari a firma Fratti, che sfrutta un assist di Ferraro per il tap-in vincente. Il Pietracuta ha la palla del vantaggio con Tomassini, che calcia alto. É ancora Fratti a sfiorare il raddoppio. Poi al fischio finale scoppia la festa.



"É il risultato di un lavoro iniziato sette anni fa con il mister Fregnani. Senza il Covid ci avremmo provato prima a conquistare questo traguardo storico. Per un paese piccolo come il nostro penso sia il massimo che si possa ottenere", commenta Sandro Conti, ds rossoblu. Luca Fregnani, provato dalla grande emozione, fatica a trovare le parole: "Posso solo ringraziare la società, i giocatori, il mio staff, non ce l'ha nessuno una società così". Un plauso anche ai tifosi: "Quattrocento persone che ci hanno incitato dal primo all'ultimo secondo", senza mollare neppure nel momento più difficile, quando il Pietracuta ha subito gol, quasi in concomitanza con il vantaggio del Torconca: "Abbiamo sbagliato l'impossibile e subito il gol alla prima occasione concessa. Poi siamo stati bravi a raddrizzarla. Potevamo anche vincerla, ma va bene così".



ric. gia.