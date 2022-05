Calcio: Pietracuta, a Gambettola per scrivere la storia. Attesi 400 tifosi rossoblu

Sport

| 09:10 - 14 Maggio 2022

Un undici del Pietracuta.



Saranno circa 400 i tifosi del Pietracuta che domani (domenica 15 maggio) "invaderanno" Longiano per seguire l'ultima decisiva partita del girone F di Promozione. Il Pietracuta affronta il Gambettola, una gara che a inizio stagione sarebbe stata considerata uno spareggio per la promozione in Eccellenza. Ora però i biancoverdi sono fuori dalla lotta per il primo posto e arrivano alla gara di domani tra le polemiche, per la seconda sconfitta a tavolino causata dall'impiego di giocatori squalificati. Il dirigente responsabile si è dimesso, mentre la squadra e lo staff tecnico hanno preso le distanze, sottolineandosi in una nota "fortemente penalizzati" dalla trasformazione di due vittorie nette sul campo in due sconfitte a tavolino. "Questi accaduti, indubbiamente hanno determinato una classifica che non rispecchia i valori sul campo e ci dispiace, ma noi staff tecnico e squadra non ci riteniamo responsabili", ha chiosato la nota.



Il Gambettola ha 45 punti in classifica e anche senza i verdetti ribaltati a tavolino non potrebbe ambire al primo posto: sono 55 i punti del Pietracuta, che ha tre lunghezze di vantaggio sul Torconca, impegnato sul campo dello Spontricciolo, scivolato al penultimo posto, con 22 punti, a -3 dal Granata; è la squadra che, sconfitta 6-1 dal Gambettola, ha ottenuto la vittoria a tavolino. Al Pietracuta basta in sostanza un punto per scrivere un pezzo di storia: il primato e la prima storica promozione in Eccellenza. Finora, il miglior piazzamento dei rossoblu è stato un quinto posto in Promozione. Comunque vada, un altro record è stato scritto dalla compagine allenata da Luca Fregnani.



ric. gia.