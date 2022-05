Elezioni Riccione: ecco i candidati del Movimento 5 Stelle

Attualità

Riccione

| 07:13 - 14 Maggio 2022

I candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle.



Il Movimento 5 Stelle di Riccione ha presentato la squadra che si candiderà alle prossime elezioni amministrative a sostegno della candidata sindaca Daniela Angelini, una figura, si legge nella nota, "voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle per personalità, competenze, concretezza e capacità di ascolto". "Grazie a queste sue qualità - prosegue la nota - siamo certi che, se eletta, segnerà insieme alla coalizione che la sostiene, un significativo cambio di passo rispetto al modo di operare non lungimirante, settoriale e divisivo della amministrazione uscente".



Obiettivo del Movimento 5 stelle era costruire una lista che "raccogliesse le istanze di tutti", un gruppo di personalità positive, giovani e motivate": "Oggi possiamo dire di esserci riusciti grazie al grande lavoro svolto in questi mesi dal nostro consigliere comunale uscente Eleonora Ruggeri, dal nostro referente locale e coordinatore politico della coalizione Daniele Tomassini e da tutti gli attivisti nuovi e della prima ora", chiosa la nota.



LA LISTA



- Eleonora Ruggeri, 42 anni, avvocato



- Daniele Tomassini, 37 anni, albergatore



- Nazzarena Benelli detta Nena, 70 anni, insegnante in pensione



- Chiara Pagnoni, 38 anni, consulente alberghiera



- Iuri Montanari, 43 anni, geologo



- Valentina Magnanti, 41 anni, imprenditrice



- Giulia Villa, 23 anni, vigilessa e studentessa



- Andrea Levi, 60 anni, sistemista informatico



- Sofia Guagneli, 26 anni, insegnante



- Luigino Cargnelli detto Gigi, 74 anni, pensionato



- Edita Bacaj, 36 anni, impiegata



- Alberto Nicolini, 44 anni, ingegnere elettronico



- Michelina D’Innocenzio, 63 anni, pensionata ASL



- Marco Urbinati, 62 anni, funzionario pubblico







- Cristina Bologna, 55 anni, dipendente pubblico



- Sirio Mignucci, 38 anni, chef



- Marco Lonzi, 37 anni, operatore turistico balneare