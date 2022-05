Calcio Eccellenza, Sanpaimola: ufficiale il nuovo mister Andrea Orecchia

Sport

Rimini

| 18:50 - 13 Maggio 2022

Andrea Orecchia.

Come annunciato giorni fa da Altarimini.it il Sanpaimola ha ingaggiato il nuovo mister Andrea Orecchia che sarà coadiuvato dal nuovo Direttore Sportivo Luca Miserocchi e dal confermato Direttore Generale Massimo Balducci.

La Società ringrazia il Direttore Sportivo uscente Carlo Poggi che interrompe (momentaneamente) il rapporto di collaborazione con il Sanpaimola dopo ben 13 anni di attività. La Società ringrazia per il lavoro svolto anche Matteo Carettini in qualità di Direttore Sportivo.

Lughese di nascita e residenza, classe 1967, diplomato ISEF, Orecchia arriva in maglia giallorossoblu dopo tante (importanti) esperienze come head coach, direttore tecnico e/o primo assistente che vanno dalla C2 all’Eccellenza tra Imolese, Baracca Lugo, sei anni a Legnago (Vr), Castel San Pietro Terme, Vigasio (Vr), Alfonsine, Fusignano, Cervia, Argenta e Russi con cui ha vissuto ottime stagioni. E con cui ha, soprattutto, solo sfiorato i playoff in questa stagione: la sconfitta casalinga contro San Marino all’ultima giornata, infatti, ha impedito agli arancioneri di tentare la “gita” in post-season.