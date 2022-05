Volley femminile, Isolcasa Consolini Riccione campione territoriale U14

Sport

Riccione

| 18:06 - 13 Maggio 2022



Giovedì 12 Maggio alla palestra comunale di Longiano si è disputata la final-four territoriale tra Isolcasa Consolini Riccione, Volley Santarcangelo, Volley Club Cesena e Uprise Rimini Volley.

Le ragazze dell’ Isolcasa Consolini Riccione conquistano il titolo di campionesse territoriali under 14. In semifinale la formazione guidata dal duo Zanchi e Bianchi ha superato 2-0 il Volley Santarcangelo. Partita sempre saldamente nelle mani delle biancoblu salvo nel secondo set il rientro nel punteggio delle avversarie, che impattano le nostre ragazze sul (22-22). Con autorevolezza l’Isolcasa Consolini Riccione torna avanti con un preziosissimo break che sancisce la vittoria del match e l’accesso alla finale.

In finale successo pieno per 2-0 sulle pari età del Volley Club Cesena. Dopo un avvio complicato della formazione di coach Zanchi, le nostre ragazze cominciano a macinare punti, recuperano il divario che le separa nel punteggio dalla formazione cesenate e vincono il primo parziale in volata (21-25).

Superata l’emozione e la tensione iniziale, nel secondo parziale Monti e compagne conducono sempre nel punteggio, creando un bel margine sulla formazione del Volley Club Cesena. Vantaggio ben gestito dall’Isolcasa Consolini Riccione che conquista il secondo parziale (12-25) e si laurea campione territoriale Under 14.

Un eccellente e meritato risultato frutto dell’ottima e solida collaborazione tra le società dei presidenti Giuseppe Tontini (Riccione Volley) e Stefano Manconi (Consolini Volley).

Complimenti alla ragazze e a tutto lo staff tecnico.