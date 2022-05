Covid Rimini: 230 nuovi casi. Confronto settimanale: dati più bassi da inizio marzo

Attualità

13 Maggio 2022

Bollettino Covid 13 maggio 2022.





Nel territorio riminese si registrano 230 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, che portano il totale, questa settimana, a 998 positività. Contando le positività dal lunedì al venerdì, una settimana fa erano 1133. Questa invece la situazione delle settimane precedenti: dal 28 marzo al 1 aprile 1529 casi, dal 4 all'8 aprile 1445, dall'11 al 15 aprile 1567, dal 18 al 22 aprile 1372 casi, dal 23 al 29 aprile 1420 casi. In terapia intensiva nuovo calo a 2 pazienti (-1), decedute due donne di 84 e 88 anni. Ma per scendere sotto i 1000 casi bisogna tornare alla seconda settimana di marzo.



In regione i decessi sono stati 14, età media 86 anni, mentre i nuovi casi sono 3528, tasso di positività al 20%. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 31, a fronte di due nuovi ingressi nel reparto e 2 dimissioni, nei reparti Covid scendono a 1172 (-21).