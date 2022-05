Rally dell'Adriatico, in gara 12 equipaggi della Scuderia San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 16:01 - 13 Maggio 2022

Vagnini-Franchina.

Manca sempre meno alla 29esima edizione del Rally Adriatico, che andrà in scena questo fine settimana nella città di Urbino e nei Comuni limitrofi di Cagli, Ferrmignano e Fossombrone. Alla seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) prenderanno parte anche diversi piloti della Scuderia San Marino, che tenteranno di portare a casa degli ottimi risultati.

Come riportato dal sito ufficiale della competizione, sono 110 gli iscritti per il Rally Adriatico. Tra questi a rappresentare i colori biancazzurri ci sono: Maicol Lanci e Fabio De Luca; Jader Vagnini ed Elisabetta Franchina; il pilota Daniele Ceccoli con il navigatore italiano Piercarlo Capolongo; Andrea Dini navigato da Alessandro Biordi; Riccardo Rigo e Filippo Baldinini saranno navigati rispettivamente da Daiana Darderi e Diego Zanotti.



La gara darà spazio anche alle vetture storiche, con la quarta edizione del Rally Storico del Medio Adriatico. Prima gara del 2022 per Bruno Pelliccioni - che ritorna all’attività al rientro da un infortunio - navigato da Mirco Gabrielli; Livio Ceci aiuterà nel percorso il pilota Marco Campori; Stefano Pellegrini farà squadra con Samanta Grossi; Corrado Costa sarà navigato da Domenico Mularoni; Simone Gasperoni avrà al suo fianco Elia Albani e infine Germano Bollini gareggerà insieme al navigatore italiano Matteo Roggia.



Passando alle competizioni su pista, nel weekend saranno impegnati Mattia Drudi e Davide Meloni. Drudi prenderà parte al terzo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe sul circuito francese di Magny Cours. Meloni, invece, sarà in scena sul circuito di Croft, nel Nord Yorkshire dell’Inghilterra, per il Formula Ford Championship. Infine per i kartisti della Scuderia San Marino, Nicolas Tagliaferri scenderà in pista a Rioveggio per il campionato Toscana Emilia-Romagna (TER).