Verucchio Music Festival: Elio, Valerio Lundini e Margherita Vicario tra gli ospiti

Eventi

Verucchio

| 15:39 - 13 Maggio 2022

Valerio Lundini (foto Ansa).

Ritornano anche quest’anno i grandi appuntamenti del Verucchio Music Festival, giunto alla sua trentottesima edizione, che si terrà in estate tra il 26 e il 31 luglio 2022 con l’organizzazione e la direzione artistica di Ponderosa Music & Art.



Una tradizione ormai radicata nella città di Verucchio e fortemente attesa quella del Music Festival che sarà articolata in sei serate all’insegna del ritorno all’esperienza collettiva di condivisione tra pubblico e artisti nel segno dell’assoluta libertà, senza alcuna predilezione verso un preciso genere musicale. Tra classico e contemporaneo, dalla scena indipendente italiana fino alla canzone d’autore, passando per l’ironia e la comicità teatrale e le contaminazioni provenienti da melodie inconsuete ed esotici sound, il Festival si conferma uno spazio accogliente e senza confini, aperto alle contaminazioni e alla piena scoperta.



Come negli scorsi anni, la location che farà da sfondo agli eventi sarà la suggestiva piazza Battaglini, sul sagrato della Chiesa Collegiata.



Si comincia martedì 26 luglio con un evento inaugurale a sorpresa che vedrà protagonista un ospite d’eccezione in una venue speciale del territorio.



Mercoledì 27 luglio, vedrà salire sul palco del Verucchio Festival il cantautore britannico Benjamin Clementine, già noto al grande pubblico in Italia grazie alla sua partecipazione come ospite d’onore alla scorsa edizione di X Factor. Apprezzato per il suo stile poetico e una voce calda ed elegante, che lo ha portato dalla scena musicale underground inglese al successo internazionale consacrato nel 2015 con il Mercury al suo primo album “At Least for Now”.



Giovedì 28 luglio al Verucchio Festival sarà la volta dello spettacolo di Valerio Lundini & I Vazzanikki. “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è il titolo di questo show musicale che vedrà il comico romano insieme alla sua band – presenza fissa al programma in onda su Rai2 “Una pezza di Lundini” – impegnato in un’esibizione rock’n’roll, con influenze anche dal mondo rockabilly e surf, alternate a diverse gag e momenti di improvvisazione per rendere il pubblico complice e partecipe di un’indimenticabile serata all’insegna dello spirito ironico e nonsense.



Venerdì 29 luglio si tornerà a ballare con la travolgente musica e l’impetuosa vocalità di Margherita Vicario, accompagnata sul palco da una super band. Sarà uno show adrenalinico ed esplosivo quello che per questa data ha in serbo la cantautrice, da sempre molto affezionata alla dimensione live.



Sabato 30 luglio lo spettacolo “Ci vuole orecchio” in cui Elio canta e recita Enzo Jannacci. La figura del cosiddetto poetastro, come amava definirsi, sarà per l’occasione reinterpretata e rivisitata da un altro saltimbanco della musica quale Elio, accompagnato sul palco da cinque musicisti, in un’insolita carovana sonora che vuole omaggiare con gioia ma anche ricordare con profondità il segno lasciato dall’artista più eccentrico e anticonformista nella storia della canzone d’autore italiana.



Domenica 31 luglio chiuderà il festival la musica dei C'Mon Tigre, progetto che mescola le melodie nigeriane e sub-sahariane con le produzioni elettroniche nordeuropee, tra i più apprezzati dalla critica nazionale e internazionale.





Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.30, mentre l’apertura porte è prevista dalle ore 20.30.



Le prevendite saranno presto on line sui siti Ticketone, Mailticket e Vivaticket o presso l’Ufficio IAT Verucchio.