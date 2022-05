Alpini, attiviste "Non una di meno" consegnano segnalazioni molestie al sindaco

Attualità

| 15:29 - 13 Maggio 2022

Le attiviste di "Non una di meno" Rimini: oggi ricevute dal sindaco Sadegholvaad.



Oggi (venerdì 13 maggio) una rappresentanza di "Non una di meno" è stata ricevuta dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, occasione per consegnare al primo cittadino le stampe delle testimonianze di molestie segnalate, negli account social dell'associazione, durante l'Adunata degli Alpini. "Abbiamo voluto fare questa azione simbolica per chiedere una risposta da parte dell’amministrazione comunale a tutte quelle persone che sono state molestate e hanno subito violenze in quelle giornate, risposta che tuttora non è arrivata da parte del sindaco", spiegano, ma anche "per sottolineare la realtà e concretezza dei fatti".



Sindaco e giunta sono stati invitati dalle attiviste all'assemblea pubblica indetta da "Non una di meno" per giovedì 19 maggio, alle 18, all'Anfiteatro della piazza Francesca da Rimini: "Non vogliamo promuovere questo incontro per parlare di quello che è accaduto all’Adunata degli Alpini e continuare a spettacolarizzare i fatti dentro il circuito mediatico, ma per discutere e organizzarci affinché questi non accadano mai più", evidenziano, aggiungendo: "Vogliamo continuare a tenere aperto quello spazio inclusivo e intersezionale che si è generato da fatti che riteniamo gravissimi e che ci raccontano di catcalling, molestie sessuali, insulti, accerchiamenti, palpeggiamenti nelle strade, nei parchi, sotto casa, nei luoghi di lavoro, da troppi minimizzati e considerati del tutto normali". All'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sono invitati anche il centro antiviolenza "Rompi il silenzio", le associazioni che si occupano di violenze di genere, le persone molestate.