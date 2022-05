Motociclismo, a Misano al via la Coppa Italia Velocità

Sport

Misano Adriatico

| 15:19 - 13 Maggio 2022

Parte l’edizione 2022 della Coppa Italia Velocità al via questo weekend in uno dei circuiti più famosi al mondo: il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Numeri sorprendenti per il primo di quattro appuntamenti, segno che la Federazione Motociclistica Italiana sta lavorando molto bene con i promoter dei trofei Pirelli Cup, Dunlop Cup, Trofeo Italiano Amatori e Yamaha R3 Cup.



Trofei per tutti i gusti e per tutte le categorie di piloti, dai più esperti a quelli alle prime armi, dando la possibilità di crescere ai giovani piloti della Yamaha R3 Cup e di mettersi in mostra ai piloti 600 e 1000 del Trofeo Amatori, Dunlop Cup e Pirelli Cup.



Griglia piena per la Yamaha R3 Cup che riconferma così il grandissimo successo del monomarca Yamaha organizzato da AG Motorsport Italia. Settima stagione che si prepara ad essere ricca di nozioni, esperienze e fair play, con grandi opportunità di crescita per Team e Piloti, in un ambiente in cui ci si sfida ad armi pari sotto un’unica bandiera Yamaha. Immancabili i tradizionali momenti nel paddock con i Pata Snack Party, i briefing, gli shooting fotografici, le interviste, le sfide di e-sport e tanto altro, ma sempre con un obiettivo chiaro in testa, perché da qui ad entrare nel World SBK il salto è breve per i piloti più veloci e meritevoli del #bLUcRU, dove li attende la Super-Finale riservata alle Yamaha R3 di tutti i paesi del mondo.



Nella Dunlop Cup griglie piene con 36 iscritti per la categoria 1000 e 25 per la categoria 600, al netto delle wild card. Tali risultati, oltre a esprimere il livello di competitività raggiunto, sono testimonianza del grado di apprezzamento riscosso grazie ai cambiamenti normativi scrupolosi di cui lo staff si è fatto carico, soprattutto nell’ultimo biennio; con l’interesse costante rivolto alle esigenze che il mercato impone nonché ai palcoscenici internazionali, il promotore ha deciso inoltre quest’anno di affiancare alla classe cadetta le BIG SUPERSPORT. Dopo aver confermato il format di successo con divisione virtuale in PRO e ROOKIE sia per le 600cc che per le 1000cc, per le “maggiorate”, visto il numero esiguo in schieramento di 4 unità, si è optato per l’inserimento nelle classifiche delle 600 PRO.



Il Trofeo Italiano Amatori, che si disputa dal 2005, è ideato e realizzato appositamente per piloti non professionisti. Sei griglie dedicate a moto con cubatura 600cc e 1000cc. Per il 2022 sono confermate tutte le categorie: Amatori Superior Cup, Amatori 1000 Avanzata, Amatori 1000 Base, Amatori 600 Pro, Amatori 600 Base e Amatori Rookie Challenge 1000 e si torna alle sei prove con il debutto di Cremona già avvenuto il 24 aprile. Tra le novità 2022 c'è la nuova categoria Rookie Challenge 600 Pro dedicata agli esordienti più veloci e l'affinamento dei criteri per assegnare i piloti alle varie categorie, introducendo anche i tempi di riferimento di Misano e Vallelunga.



La Pirelli Cup giunge alla quinta edizione con oltre 60 piloti come sempre divisi tra 600 e 1000 e l'arrivo di Francesco Cocco in qualità di Wild Card. Al termine di ogni gara premiazioni per la classifica assoluta e per le quattro sotto categorie Championship Pro, Championship SBK, Challenge Pro e Challenge SBK oltre alla Rookie 600 e Wild Card 1000. Questo weekend parte la caccia a Davide Eccheli nella 1000 ed al giovanissimo Filippo Palazzi vincitori all'esordio di Cremona.



Il primo appuntamento della Coppa Italia Velocità sarà a porte aperte nel pieno rispetto dei nuovi protocolli sanitari della Federazione Motociclistica Italiana.