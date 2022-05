Baseball: doppia gara casalinga per Mediolanum New Rimini

Sport

Rimini

| 14:36 - 13 Maggio 2022

Baccelli, Romano, Di Giacomo.



Doppia gara casalinga per Mediolanum New Rimini che domani (sabato 14 maggio) alle 15.00 e alle 20.00 affronterà Sala Baganza allo stadio comunale.



È l’occasione per la squadra di Mike Romano di tornare alla vittoria, fin qui tre su dodici incontri, contro un avversario, dal roster molto giovane, che sin qui non è mai riuscito a centrarla ed è reduce dalla doppia sconfitta casalinga con Modena (6-3 e 6-1).



Nel prossimo weekend è in programma anche l’ultima giornata della fase preliminare. Al termine saranno stabiliti i gironi nei quali le squadre che non entreranno nelle 8 che andranno verso la finale scudetto (le prime due di ogni girone) si giocheranno la salvezza. Migliorare l’attuale sesta posizione, con una gara di ritardo da Longbridge Bologna, è l’altro obiettivo dell’ultimo turno interno.



Le altre partite del weekend: Modena-Godo, Crocetta–San Marino, Longbridge Bologna-Torre Pedrera Falcons.