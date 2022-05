Vini e cibo di qualità in vetrina a Pennabilli, con il nuovo evento PerBacco!

Eventi

13 Maggio 2022

Sabato 14 maggio, nel centro storico di Pennabilli a partire dalle ore 15, è in programma "PerBacco!", un nuovo evento con degustazione di vini e prodotti locali, organizzato da Prometeo-bike, in collaborazione con la Pro Loco di Pennabilli, Chiocciola la casa del nomade, il Museo Naturalistico e con il patrocinio del Comune di Pennabilli.



Prometeo-bike APS è un’associazione di giovani di Pennabilli nata nel 2021 per promuovere la mobilità sostenibile e il territorio della Valmarecchia e del Montefeltro. É nata così l’idea di organizzare una giornata di degustazione di vini e prodotti locali chiamata appunto “PerBacco” in onore dell'antica divinità del vino e della vendemmia, nonché del piacere dei sensi e del divertimento.



La manifestazione coinvolge una decina di aziende agricole del territorio, con una filosofia basata sulla artigianalità e la qualità, inoltre ci saranno le proposte di alcune cantine friulane amiche di Prometeo.



Tra le cantine del territorio saranno presenti l’Azienda Agricola Flenghi un’azienda a gestione familiare che nasce nel cuore dell’Alta Valmarecchia con una cantina, di piccole dimensioni, che si propone di lavorare vini di nicchia, prediligendo la qualità alla quantità.



Tra le realtà protagoniste, la cooperativa di comunità Fer-Menti Leontine, nata dalla volontà di (attivare servizi valorizzando e mettendo in rete le risorse ed il potenziale già presenti sul territorio ha riaperto l’antico forno del centro storico che per un gap generazionale ha visto la sua chiusura dopo 60 anni di attività. Sarà protagonista della kermesse il Panificio di San Leo, con i suoi prodotti a base di farine poco raffinate, prodotte e macinate a pietra nel territorio locale.



A coronamento dell’evento Prometeo-bike in collaborazione con il Parco Sasso Simone e Simoncello, per la rassegna Microcosmi propone per la mattina di sabato 14 un’ affascinante escursione in e-bike attraverso sentieri sterrati e antiche strade romane (per informazioni e iscrizioni Giorgio 333 2438434).



Inoltre nella stessa giornata di sabato 14 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei, su iniziativa del Museo naturalistico e Centro visite del parco del Sasso Simone e Simoncello - gestito dal 2015 dall’associazione Chiocciola la casa del nomade - i Musei di Pennabilli, uniti nella veste comune di Pennabilli Città Museo, saranno aperti ad ingresso gratuito e propongono un ricco programma di visite guidate gratuite, a partire dalle 15 fino alle 22.