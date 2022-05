Raffica di furti in abitazione, tre arrestati: uno percepiva reddito di cittadinanza

Cronaca

13 Maggio 2022



Secondo gli inquirenti, ha colpito anche nel riminese la banda di ladri di appartamento, formata da tre uomini di origine slava, bloccata dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 12 maggio) all'uscita di Città di Castello della E-45, dopo un inseguimento in auto.



Come riporta Il Corriere di Arezzo, le indagini dei militari della compagnia di San Sepolcro sono iniziate circa un mese fa, dopo alcuni furti compiuti nei comuni della Valtiberina toscana. I malviventi agivano in questo modo: il complice, alla guida dell'auto, li faceva scendere nei pressi delle vie dove poter razziare le abitazioni, per poi recuperarli a colpo effettuato. Sulla loro vettura i carabinieri hanno sequestrato diamanti, orologi d'oro, collane di perle, braccialetti e borsette, ma anche televisori al plasma e ferri da stiro. I militari hanno sequestrato anche grammi di hashish. Uno dei tre arrestati è risultato percettore del reddito di cittadinanza.