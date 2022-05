La cartolina di Rimini in scena all'Eurovision, le riprese del drone su Rai 1

Turismo

Rimini

| 12:31 - 13 Maggio 2022

Il ponte di Tiberio visto dal drone di Rai 1.

Rimini presenta le sue bellezze viste da un drone all’Eurovision 2022 di Torino. Durante la diretta di ieri sera della seconda semifinale, un viaggio di 40 secondi a ‘volo d’uccello’ ha mostrato le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche della città.



Come vuole la tradizione dell’Eurovision, il paese ospitante ha l’opportunità di mandare in onda video che mostrino i luoghi scelti per promuovere i gioielli del Belpaese, 40 città italiane scelte per lanciare l’esibizione dei 40 artisti in gara provenienti dai vari paesi.



In un video di 40 secondi, le suggestive riprese realizzate dalla Rai con un drone a marzo, hanno mostrato ‘The Sound of Beauty’ di Rimini, il suono della bellezza, tema artistico che identifica l’Eurovision 2022, raccontato per immagini attraverso una panoramica della spiaggia, del mare, della darsena, del porto, sorvolando in lungo e in largo verso il centro cittadino attraverso il ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto, la vecchia Pescheria per planare su Castel Sismondo, quando sulla facciata è apparso il volto di Cornelia Jakobs, l’artista che rappresenta la Svezia e che ieri ha passato la semifinale.



Una vetrina promozionale dal potenziale unico, visto che l'Eurovision Song Contest è l'evento non sportivo più seguito al mondo e considerato che la video cartolina della città sarà mostrata una seconda volta in occasione della finalissima di sabato, sempre in abbinamento all’esibizione dell’artista svedese.