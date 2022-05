Alpini, consigliere di parità Rimini: "per i molesti serve esclusione da raduni e adunate"

Attualità

Adriana Ventura, consigliere di parità della provincia di Rimini, propone l'esclusione da raduni e adunate degli Alpini che si siano macchiati di molestie, evidenziando che "i fatti narrati e visti nei video dei social impegnano le autorità, una volta accertati autori e responsabilità, a sottoporre i responsabili ad adeguati sanzioni".



"Si tratta di fatti che, nella loro fattispecie, rappresentano e pongono il problema più generale e molto complesso della violenza contro le donne, tema rispetto al quale si chiede alla politica e alle Istituzioni di impegnarsi con atti sempre più tempestivi e appropriati", prosegue, esprimendo solidarietà "a tutte le donne che nei giorni scorsi, nella circostanza del raduno degli alpini, sono state vittime di molestie nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro" .



Ventura conclude ricordando di essere a disposizione, quale consigliere di parità, "di tutte le donne che ritengono di essere state vittime di molestie nei luoghi di lavoro, per l'ascolto e per ogni seguito che la competenza prevede in questi casi".