Misano, confermato contributo per ragazzi con disabilità che frequenteranno centri estivi

Attualità

Misano Adriatico

| 11:44 - 13 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

La giunta comunale di Misano Adriatico ha confermato, come lo scorso anno, la possibilità di richiedere un contributo per il sostegno alle famiglie di bambini e adolescenti con disabilità certificata che, nel periodo estivo, frequenteranno centri estivi e servizi ricreativi organizzati da soggetti privati e accreditati al progetto regionale di conciliazione vita-lavoro.



L’importo del contributo da assegnare, erogato mediante voucher, sarà determinato sulla base delle risorse disponibili e delle richieste formulate dalle famiglie, fino ad un massimo di 160 ore.



Il contributo potrà essere richiesto a partire da lunedì 16 maggio fino al 10 giugno da cittadini residenti nel Comune di Misano Adriatico compilando il modulo pubblicato sul sito web che potrà essere inviato via mail all’indirizzo mmelissari@comune.misano-adriatico.rn.it, oppure consegnato direttamente all’ufficio Pubblica Istruzione (aperto al pubblico il lunedì dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30). Al modulo dovrà essere allegata la copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.