Rimini: aggredita mentre fa jogging, incastrato il bruto

Cronaca

Rimini

| 11:07 - 13 Maggio 2022

Un arresto, foto di repertorio.



C'è un indagato per la tentata violenza sessuale subita da una donna intenta a fare jogging nel parco Marecchia di Rimini, fatti avvenuti il 1 maggio: si tratta di un 27enne di nazionalità somala, rintracciato e portato in carcere. Il giovane è stato riconosciuto ieri mattina (giovedì 12 maggio) sia dalla vittima, sia da uno dei due ciclisti intervenuti in sua difesa e a sua volta aggredito. Nelle ore precedenti il 27enne era stato fermato dalla Polizia, in quanto molto somigliante all'identikit dell'aggressore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 1 maggio la donna, intenta a correre nel parco, era stata avvicinata dal giovane, che aveva tentato di violentarla. In aiuto della vittima due ciclisti, uno dei quali aveva dato subito l'allarme alla Polizia, mentre l'altro ha cercato di bloccare l'aggressore, venendo scaraventato a terra e riportando quindi ferite a gambe e braccia.