Ancora un incidente a Santa Cristina, i residenti: "Vogliamo l'autovelox"

Attualità

Riccione

| 10:00 - 13 Maggio 2022

Incidente tra due auto in via Santa Cristina a Rimini nella prima mattina di venerdì. Un mezzo stava uscendo da uno spazio privato ed ha impattato con un altro che stava sopraggiungendo sulla strada. E' un tratto particolarmente pericoloso quello dove è avvenuto l'incidente, perché è in prossimità dell'attraversamento pedonale che porta alla piazzola dove i bambini prendono lo scuolabus. Gli incidenti purtroppo non sono rari nella zona e i residenti sono preoccupati perché i mezzi in transito impegnano la strada a velocità non adeguata. Da tempo chiedono l'installazione di un autovelox e l'abbassamento del limite di velocità, che ora è fissato in 50 km/h. Sono già state fatte delle segnalazioni al comune e uno dei prossimi passi sarà una raccolta firme.