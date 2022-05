Attualità

Verucchio

| 09:45 - 13 Maggio 2022

Il parcheggio Belvedere.

Auto parcheggiate negli spazi per disabili a Verucchio. La segnalazione al 3478809485 arriva da diversi nostri lettori. "La situazione in via Marconi al parcheggio Belvedere non è mai cambiata" scrive un cittadino "non c'è più rispetto per chi è più in difficoltà". "La situazione è sempre così" fa eco un altro lettore "Ogni giorno sempre".



Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485