Spacciava in un'area di sosta, segnalato dai cittadini. Arrestato 

| 08:58 - 13 Maggio 2022

Jago, il cane antidroga della Polizia Locale di Rimini in azione son il suo conduttore.

Arresto per detenzione di sostanza stupefacente in un'area di sosta a Rimini nord. La Squadra della Polizia locale, mercoledì pomeriggio, è giunta sul posto dopo la segnalazione arrivata da diversi cittadini che stavano assistendo ad alcune scene di spaccio. Nel corso della perquisizione domiciliare, il cane Jago ha fiutato la presenza di sostanze stupefacenti consentendo di recuperare oltre 500 grammi di hashish, nascosti anche all'interno dei tubi di deviazione dell'impianto di riscaldamento. Sequestrati anche 1.300 euro. L'arrestato è un 42enne originario del Magreb che resterà in carcere dopo la convalida del giudice.