Eurovision: nonostante il grande show, Achille Lauro non raggiunge la finale

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:36 - 13 Maggio 2022

Un momento dell'esibizione di Achille Lauro.

Achille Lauro non supera la semifinale dell'Eurovision Song Contest. L'artista e la Repubblica di San Marino rimangono fuori dalla finalissima di sabato. Una performance definita "incendiaria" quella dell'artista italiano sul palco di Torino. Provocatore, artista, performer a tutto tondo durante la sua esibizione ha entusiasmato il pubblico presente ma non si sa quanto abbia fatto presa su quello europeo. I voti ottenuti si sapranno solo sabato. E mentre i tre conduttori leggevano i nomi delle nazioni che avrebbero passato il turno, dal pubblico nell'arena si sentiva spesso gridare "San Marino", ma l'impossibilità di votare per chi si trovava in Italia ha sicuramente penalizzato la posizione di Achille Lauro.