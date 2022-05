Meteo: nel riminese continua anticipo d'estate, possibili 30 gradi a inizio settimana

Attualità

Rimini

| 18:07 - 12 Maggio 2022

Bollettino meteo 13-14-15 maggio 2022.



Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo subirà un blando indebolimento tra sabato e domenica (14-15 maggio), con un moderato afflusso di aria più fresca in quota responsabile di maggiore variabilità sui rilievi, mentre il contesto sarà maggiormente stabile e soleggiato sulla costa. Nella nuova settimana temperature in aumento specie tra lunedì e martedì, con valori prossimi a 30 gradi nell'entroterra.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 12\05\2022 ore 18:00



Venerdì 13 maggio



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per transito di velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 12 e 15 gradi, massime comprese tra i 24 gradi della costa e i 27 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 14 maggio



Stato del cielo: poco nuvoloso lungo la costa; nuvolosita’ variabile nell’entroterra con schiarite ampie al mattino ed addensamenti piu’ consistenti nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi nel pomeriggio in area appenninica.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 12 e 15 gradi, massime in lieve calo comprese tra i 23 gradi della costa e i 26 gradi dell’entroterra.

Venti: deboli occidentali al mattino, in prevalenza nord-orientali dal pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 15 maggio



Stato del cielo: ampie schiarite sulla costa con velature in aumento nel corso del pomeriggio; nuvolosita’ variabile nell’entroterra, con addensamenti piu’ consistenti dal pomeriggio.

Precipitazioni: nella seconda parte di giornata possibili piovaschi o rovesci di breve durata nell’entroterra.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 13 e 17 gradi, massime in lieve calo, comprese tra i 22 gradi della costa e i 24 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: alta pressione in ulteriore espansione sul bacino del Mediterraneo con tempo stabile e soleggiato nella nuova settimana e temperature in aumento, attorno a 25-26 gradi sulla costa e fino a 29-30 gradi nell’entroterra.



