Marito geloso e violento rade i capelli alla moglie e la costringe a rapporto sessuale: arrestato

| 17:59 - 12 Maggio 2022

Arrestato il 28 aprile scorso per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, un 50enne senegalese residente in Valconca è stato oggi (giovedì 12 maggio) destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento firmato dal gip Bianchi arriva al termine di un'indagine dei carabinieri per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, vittima la moglie. I coniugi sono ancora conviventi, anche se di fatto separati; lei però per un triennio circa, dal 2014 al 2017, aveva momentaneamente lasciato l'abitazione di famiglia, prima di farvi ritorno e riprendere la convivenza. La ragione, ipotesi al vaglio degli inquirenti, erano i maltrattamenti iniziati nel 2010: aggressioni verbali e fisiche, mentre in un'occasione l'indagato era arrivato a raderle i capelli come punizione per i presunti tradimenti.



La denuncia per violenza sessuale riguarda invece un episodio risalente al 27 aprile 2022, il giorno precedente l'arresto del 50enne per detenzione ai fini di spaccio: la donna ha raccontato in denuncia di essere stata minacciata con un cacciavite e di essere stata costretta a un rapporto sessuale. Una settimana prima, invece, l'aveva aggredita verbalmente e l'aveva costretta a spogliarsi, prima di desistere a seguito dell'intervento della figlia. E in merito al consumo di droga da parte dell'uomo, la donna ha riferito un episodio risalente al 2018, quando fu afferrata per il collo dal marito, dopo averlo rimproverato di fumare marijuana davanti ai figli.



Domani (venerdì 13 maggio) il 50enne sarà sentito dal gip, in presenza dell'avvocato difensore Massimiliano Orrù. A fine aprile aveva patteggiato 1 anno e 8 mesi di condanna, ottenendo il beneficio della pena sospesa essendo un cittadino incensurato.