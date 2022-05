Esce di strada in curva, auto 'vola' per diversi metri nel campo

Cronaca

San Leo

| 16:22 - 12 Maggio 2022

Incidente stradale alle 15 di oggi (giovedì 12 maggio) sulla via San Leo, la strada che da Secchiano di Novafeltria conduce al comune leontino: un 85enne alla guida di una Fiat 600, mentre percorreva una curva in discesa, in direzione Secchiano, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. La vettura ha scavalcato il guard-rail, per poi ribaltarsi su un lato, nella vegetazione. Immediatamente si sono attivati i soccorsi: l'anziano automobilista, residente fuori Provincia, è rimasto ferito, ma fortunatamente in maniera non grave. Sul posto il personale del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.