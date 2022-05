Alpini, Gianni Indino: "evento gigantesco, ha portato vivacità, musica e amicizia"

Attualità

Rimini

| 16:03 - 12 Maggio 2022

GIanni Indino, presidente Confcommercio Rimini.



"Un evento gigantesco che ha portato a Rimini per quattro giorni vivacità, musica e amicizia". Gianni Indino, presidente della Confcommercio Rimini, traccia un bilancio altamente positivo dell'Adunata degli Alpini. La soddisfazione del n.1 della Confcommercio non è solo per le ricadute economiche sul territorio, ma anche per l'organizzazione puntuale e per la risposta della città: "Alla vigilia, conoscendo i numeri eccezionali che erano previsti, mi sono chiesto se Rimini fosse ancora in grado di accogliere tutte insieme centinaia di migliaia di persone e poi essere pronta in poche ore a tornare ad essere una città vivibile per i suoi cittadini e per i turisti che stanno arrivando con l’avvio della bella stagione. Rimini ha risposto in maniera perfetta, vincente, come mi aspettavo". Così, rimarca, "l’Adunata ha fatto felice il territorio non solo dal punto di vista economico, ma anche dell’orgoglio di una città che ha il turismo e l’accoglienza nel Dna e che ha dimostrato di avere la voglia e la forza di ripartire, di mettersi alle spalle due anni di pandemia, di fare nuove amicizie e aprirsi al mondo in un momento in cui tutti hanno la tentazione di chiudersi nel proprio recinto per le incertezze e le paure del difficile periodo che stiamo vivendo".



L'Adunata degli Alpini, secondo Indino, ha dimostrato che Rimini e il territorio riminese sono "i numeri uno dell'accoglienza e della condivisione". Aspetti migliorabili non mancano, evidenzia ("Ne hanno parlato anche i fornitori dei servizi di mobilità nelle ore appena seguenti l’Adunata", dice Indino), "ma capire dove si è commesso qualche errore serve a trovare risposte per fare meglio già alla prima nuova occasione".



Per Indino, da questo evento "di enormi proporizione" emerge un territorio e una cittadinanza "aperti all'accoglienza", che insieme "hanno accettato di vivere momenti di condivisione che difficilmente si potranno dimenticare".



Indino si dice certo che le centinaia di migliaia di Alpini arrivati con accompagnatori, amici e famiglie abbiamo apprezzato lo spirito di accoglienza della città di Rimini. Anzi, "per gli Alpini sarà difficile trovare un altro territorio così". Chiosa il numero 1 della Confcommercio: "Nulla di tutto ciò era scontato e se questa manifestazione è riuscita, molto del merito va a chi ci ha creduto per anni nonostante i rinvii per il Covid, alle migliaia di volontari che hanno lavorato all’organizzazione, agli imprenditori e ai lavoratori che hanno accolto questa imponente mole di persone dando l’anima per lasciare un buon ricordo, indelebile, di ospitalità, solidarietà e buon vivere". L'esame Alpini, per Indino, "è superato a pieni voti".