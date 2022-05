Nuoto sincronizzato, a Riccione 430 atlete in vasca per il campionato italiano primaverile

Sport

Riccione

| 15:51 - 12 Maggio 2022

Le ragazze della sezione Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione.



Lo Stadio del Nuoto di Riccione nel fine settimana ha ospitato il Campionato Italiano primaverile di Nuoto Sincronizzato, categoria Ragazze. Più di 60 società e 430 atlete hanno animato due giorni di gare, con 85 esercizi di “solo” e 68 di “duo” offrendo uno spettacolo entusiasmante.



Le giovani atlete della sezione Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione si sono ben comportate. Nelle gare di sabato, Anna Torroni ha fatto registrare il suo record personale nel “solo” con 70.800 punti (oltre 3 punti di miglioramento rispetto all’ultimo Assoluto) raggiungendo la 20^ posizione in classifica finale. Un buon viatico per il campionato italiano estivo. Debutto nella specialità del “solo” per Viola Palmieri, che ha pagato un po’ di emozione ottenendo 65.100 punti.



Le due atlete insieme, nella sessione “duo” si sono ulteriormente migliorate di oltre tre punti rispetto al campionato Assoluto invernale, chiudendo la prova con 68.367 punti.



Domenica invece la squadra riccionese quasi al completo, ad eccezione di Beatrice Cola ancora alle prese con un infortunio, si è cimentata nella gara degli obbligatori. Anna Torroni nonostante l’errore in una delle quattro figure obbligatorie ha centrato un buon punteggio: 70.957. Bene anche le altre atlete riccionesi, Angelica Zaghini, Viola Palmieri e Lia Baldisserri.



“Siamo molto contente per le prove delle ragazze – dice l’allenatrice Maria Grano – che ci hanno permesso di piazzarci al 21° posto nella classifica per società su 67 squadre presenti. Avendo in forza solamente 4 atlete possiamo dire che questo è un risultato eccezionale. Il lavoro paga sempre e la preparazione continua spedita per arrivare al Campionato Italiano estivo di categoria ancora più determinate. Ringraziamo anche il nostro sponsor, A Stagh Ban Riccione, che ci supporta costantemente ed è sempre presente”.