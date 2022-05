Giornata dell'Infermiere, assessore Rimini: "meritano maggior riconoscimento economico"

Attualità

Rimini

15:34 - 12 Maggio 2022

Oggi (giovedì 12 maggio) si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, una ricorrenza nata in onore a Florence Nightingale, un’infermiera nata a Firenze il 12 maggio del 1820 e considerata la madre dell’infermieristica moderna.



La data è l’occasione utile per ricordare e sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’importanza della figura dell’infermiere, un mestiere che in Provincia di Rimini conta circa 2550 iscritti all’Ordine delle Professioni infermieristiche.



Il claim scelto quest’anno è “Ovunque, per il bene di tutti”.



“Voglio rivolgere il mio ringraziamento a nome di tutta l’amministrazione comunale a tutte le infermiere e gli infermieri di Rimini, donne e uomini che rappresentano una colonna portante e un pezzo insostituibile del nostro sistema sanitario e della nostra rete territoriale", commenta l’assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda.



In una nota, Gianfreda evidenzia "l'impegno, l'abnegazione e la passione con cui gli operatori svolgono giorno e notte il loro lavoro, unendo alle abilità operative anche la capacità di entrare in sintonia con il paziente, di essere empatici" e sollecita a porre rimedio al problema della carenza di organico, premiando anche "l'operato e le competenze" degli infermieri "sotto il profilo di un maggior riconoscimento economico".



Gianfreda ribadisce la necessità di costruire un nuovo modello sanitario di maggior vicinanza al cittadino, con decentramento dei servizi. "Un approccio innovativo, di prossimità, all’interno del quale un ruolo fondamentale sarà rivestito dal progetto dell’Infermiere di Comunità allo scopo di potenziare l’assistenza domiciliare e stabilire con le persone un rapporto più diretto”, chiosa l'assessore.