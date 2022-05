Vacanze estive: ecco quali sono le mete preferite dagli Italiani

Turismo

Nazionale

| 14:55 - 12 Maggio 2022

Con l’avvicinarsi dell’estate, spesso si pensa a dove andare in vacanza per staccare un po’ la spina. C’è chi preferisce trascorrere i mesi estivi con la propria famiglia, chi con la propria dolce metà, chi con gli amici, ma allo stesso tempo c’è anche chi ama passare del tempo in solitaria, lontano da tutto e da tutti. Inoltre, c’è chi pensa che d’estate non si possa rinunciare al mare e chi invece gradisce maggiormente il relax in montagna. Alcune persone, ancora, non rinunciano al divertimento, alla mondanità e all’avventura nemmeno nei mesi più caldi dell’anno.



La Corsica

La Grecia

L’Italia

La Spagna

Proprio per queste ragioni, individuare la meta più adatta per trascorrere le vacanze non è sempre semplice, ma basta prendere spunto dalleper trovare la meta adatta ai propri interessi.Tra le mete più gettonate per le vacanze estive rientra di sicuro. Infatti, molti italiani amano questa località perché è facile da raggiungere dall’Italia grazie alla presenza di numerosi traghetti in partenza da vari porti del nostro Bel Paese. Basta, infatti, consultare un comparatore prezzi dei traghetti corsica per prenotare i biglietti ed organizzare il proprio viaggio in pochi click.La Corsica, inoltre, è la soluzione perfetta per chi ama. Il territorio, infatti, racchiude diverse anime: quella mondana, grazie alle località comecon le spiagge incantevoli dall’acqua cristallina, circondate dal verde e le montagne con laghetti da cui si diramano diversi percorsi per praticareInsomma, un viaggio in Corsica permette di coniugare anche le esigenze di un gruppo di amici con interessi diversi.Anche la Grecia è una delleper trascorrere le vacanze. Le isole greche sono il centro della movida giovanile, grazie ai locali alla moda e le spiagge prese letteralmente d’assalto da tantissimi turisti ogni anno.La Grecia continentale, però, non ha nulla da invidiare alle isole, anzi. Località comeoffrono acque altrettanto belle, oltre che meraviglie artistiche che permettono di ammirare con i propri occhi le: il Partenone, l’Acropoli di Atene, il tempio di Apollo, il monumento dedicato alla battaglia delle Termopili, la Porta dei Leoni, ecc.Ogni anno sono in molto coloro che preferiscono non lasciare la Penisola, raggiungendo semplicemente un’altra regione per visitare in lungo e in largo, da nord a sud. Tra le regioni più gettonate vi è l’Emilia Romagna, famosa per la movida estiva, come. Al contempo, la regione offre soluzioni per le famiglie, con parchi tematici adatti anche ai bambini (Aquafan, Italia in Miniatura e Mirabilandia). Tra, invece, non è possibile non citare la Campania, con la costiera Amalfitana ed il Cilento, oppure la Puglia ed il Salento, o ancoraLa Spagna affascina ogni anno tantissime persone grazie aied al melting pot delle culture (ebraica, romana, araba, ecc) che ha lasciato un patrimonio artistico tra i più ricchi del mondo, da ammirare tra le città e nei musei, in particolare quelli della, ma anche tra Barcellona e Valencia.sono davvero incantevoli, specialmente quelli delle, caratterizzati da acque cristalline ed un clima particolarmente caldo durante quasi tutti i mesi dell’anno.