Bimbimbici: torna domenica la biciclettata per le vie della città

| 14:28 - 12 Maggio 2022

Pedalata dedicata ai bambini.

Domenica 15 maggio torna Bimbimbici, la manifestazione nazionale di Fiab per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.



La manifestazione prevede una pedalata lungo le vie cittadine pensata per i bambini ma aperta a tutti coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Il ritrovo è alle 8.30 in piazza Tre Martiri, dove in attesa della partenza, i ragazzi potranno cimentarsi in un percorso di educazione stradale mentre i più piccoli avranno l’opportunità di provare mini biciclette senza pedali. Alle 9 è prevista la partenza del percorso breve in bicicletta in direzione Arco d’Augusto, assistito dai vigili urbani e dei volontari dell’Associazione Fiab Rimini – Pedalando e Camminando. Alle 9.30 lo start del percorso lungo, con rientro previsto alle 11:30. Gran finale alle 12 in piazza Tre Martiri della Banda Giovanile della città di Rimini e merenda per tutti i bambini. L’iniziativa è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni: info@pedalandoecamminando.it