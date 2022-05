Balconi Fioriti: in occasione del Giro un'edizione sotto il segno del Rosa

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:51 - 12 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Santarcangelo si prepara ad accogliere il ritorno di Balconi Fioriti, che per l’edizione 2022 oltre a piante e fiori, alla riscoperta della natura, dei paesaggi e del patrimonio storico-naturalistico della città, renderà omaggio al Giro d’Italia, che per l’undicesima tappa partirà proprio da Santarcangelo.

Oltre al tradizionale concorso di Balconi Fioriti infatti, sabato 14 e domenica 15 maggio - con una piccola anticipazione venerdì 13 - saranno numerose le iniziative collaterali alla manifestazione, dedicate al Giro d’Italia, alla scoperta del patrimonio storico-naturalistico del territorio con visite ai musei, alle grotte, fino al tour eccezionale all’interno della Rocca Malatestiana. Si intitola “Bici in fiore” la mostra diffusa, con allestimenti floreali disseminati tra gli stand vivaistici che renderanno omaggio alla bicicletta e al Giro d’Italia, ricordato anche dalle “parananze” rosa che saranno indossate dagli operatori della fiera e dall’allestimento a tema di alcuni balconi del centro storico, lungo il percorso della tappa di mercoledì 18 maggio.



Leggermente ridotta rispetto al 2019 l’area della manifestazione, che per l’edizione 2022 non occuperà piazza Marconi e via De Bosis, lasciando posti auto a residenti e visitatori: i 45 espositori vivaistici saranno dislocati in piazza Ganganelli, Marini e nelle vie Molari, Matteotti e di piazza Marini, mentre circa 10 produttori agricoli occuperanno via Battisti e l’ingresso a via Arrigo Faini. Circa 15 gli stand dedicati ai prodotti naturali per il benessere e la cura della persona nelle vie Don Minzoni e Cavour, 25 gli espositori di artigianato in via di piazza Marini e in via Andrea Costa, mentre prodotti di artigianato creativo a tema floreale e con materiali riciclati occuperanno i portici di piazza Ganganelli e di via Garibaldi. Cinque i punti ristoro – con truck food, stand di gastronomia romagnola e birra – che saranno operativi in piazza Marini e in via Andrea Costa. Il Campo della Fiera, infine, ospiterà il parco del benessere con iniziative e dimostrazioni legate a diverse discipline sportive.