Vescovo Lambiasi cittadino onorario di Rimini, la cerimonia al teatro Galli

Attualità

Rimini

| 13:25 - 12 Maggio 2022

Monsignor Francesco Lambiasi.



Con seduta solenne, giovedì 19 maggio, il consiglio comunale di Rimini conferirà la cittadinanza onoraria al vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi. La seduta, aperta al pubblico, sarà ospitata negli spazi del Teatro Galli e prenderà il via alle 18 con gli interventi del sindaco Jamil Sadegholvaad e del presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del Comune di Rimini.



Per partecipare, è necessario ritirare l’invito gratuito nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 maggio dalle ore 10 alle ore 14, alla biglietteria del Teatro Galli. Sarà possibile ritirare un massimo di due inviti a persona. Pr accedere a teatro è necessario indossare la mascherina FFp2, come da disposizioni di legge.



LE CITTADINANZE ONORARIE Dal 1961 ad oggi, sono 18 le cittadinanze onorarie concesse dal Consiglio Comunale di Rimini: Patrick George Zaki, studente universitario (2021), Andrea Canevaro, pedagogista e ordinario di pedagogia speciale (2013), Marc Augé, antropologo e sociologo (2012), Mariano De Nicolò, Vescovo della Diocesi di Rimini (2006), Vincenzo Bellavista, patron del Rimini Calcio (2005), Andrea Riccardi, ordinario di Storia Contemporanea, iniziatore della Comunità di Sant'Egidio (2000), Alfredo Speranza, musicista (1999), Gerardo Filiberto Dasi, esperto Relazioni Pubbliche Internazionali (1999), Tonino Guerra, poeta, letterato, sceneggiatore, pittore (1998), Arnaldo Pomodoro, scultore (1998), Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari (1997), Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama del Tibet (1994), Giulietta Masina (1994), Augusto Campana, docente di Paliografia – Latinista (1987), Emilio Bianchieri, Vescovo di Rimini (1978), Sergio Zavoli, giornalista (1972), Arduino Olivieri, preside del Liceo Classico "Giulio Cesare" (1967), Margherita Zoebeli, fondatrice del Centro Educativo Italo Svizzero (1961).