Cattolica: ecco le modifiche al traffico per la Granfondo degli Squali

Attualità

Cattolica

| 13:18 - 12 Maggio 2022

Foto di repertorio.



In occasione della settima edizione della manifestazione cicloturistica "Granfondo Squali Trek - Cattolica & Gabicce Mare", organizzata da "Velo Club Cattolica" e "Ciclo Team 2001" per il fine settimana 13-15 maggio 2022, nelle strade di Cattolica inserite nei percorsi di gara sono previste modifiche alla viabilità.



Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti i partecipanti la polizia municipale, nello specifico, ha istituito i seguenti provvedimenti:



dalle 7 di sabato 14 maggio alle 20 di domenica 15 maggio (comunque fino a fine manifestazione), l'installazione del divieto di sosta, con rimozione forzata, in Corso Italia, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Francia/Gori e il confine con il Comune di Misano Adriatico (stalli a pagamento, a eccezione dei veicoli dell'organizzazione, che dovranno esporre permesso inequivocabile che li identifichi);



dalle 24 di sabato 14 alle 9 di domenica 15 maggio (comunque fino a fine manifestazione), l'installazione del divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Toscana, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Corso Italia/Toscana e la rotatoria di via Toscana /E. Romagna;



per la giornata di domenica 15 maggio, dalle 6 alle 9 (comunque fino a fine manifestazione), l’interdizione al traffico veicolare del percorso di gara e nello specifico corso Italia, via Toscana, via Emilia Romagna ( da via Toscana a confine con Misano adriatico).



Verranno posizionate transenne per la chiusura al transito di tutto il percorso di gara, presidiate da apposito personale, e transenne, con divieto di transito, eccetto residenti, all’ingresso di tutte quelle vie che, terminando lungo il percorso di gara, renderebbero impossibile la prosecuzione della marcia.



I residenti delle vie interessate dalla chiusura e delle vie limitrofe, per le quali la chiusura stessa si ripercuote sulla circolazione (sensi unici), potranno accedere e uscire in deroga ai divieti imposti, adottando la massima prudenza e nel rispetto del codice della strada.