Stadio baseball vietato ai giovani dello Junior Rimini, assessore Maresi: "al lavoro per una soluzione"

Sport

Rimini

| 13:10 - 12 Maggio 2022

Foto di repertorio.



L'assessore allo sport del comune di Rimini, Moreno Maresi, interviene in una nota, commentando le parole del presidente di Junior Rimini Baseball e Softball, Francesco Zucconi, sulla querelle scoppiata con il concessionario dell'impianto di via Monaco. "Apprendere che viene negata la possibilità ai ragazzi di svolgere la loro attività sportiva è un fatto che produce profondi effetti negativi nei confronti degli stessi e verso la società, ma anche verso tutto il mondo dello sport riminese", argomenta Maresi, che ricorda il contenzioso aperto tra l'amministrazione comunale e lo stesso concessionario, a suon di ricorsi alla giustizia amministrativa. L'assessore, in attesa che arrivi la parola conclusiva (e definitiva) sulla vicenda, è comunque al lavoro con gli uffici comunali per trovare una soluzione e permettere ai ragazzi dello Junior Rimini di poter riprendere gli allenamenti allo stadio del baseball: secondo quanto dichiarato da Zucconi alla nostra redazione, la società dovrebbe versare un canone di 10.000 euro entro cinque giorni.