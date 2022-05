Calcio RSM, il Fiorentino batte La Fiorita. Solo il Tre Penne fa valere il ranking

Sport

Repubblica San Marino

| 13:05 - 12 Maggio 2022



Un pareggio e due vittorie contro le gerarchie del ranking. E' il bilancio della serata dedicata ai quarti di finale di andata, dove solo il Tre Penne ha fatto rispettare il pronostico – sulla base del posizionamento in regular season – prendendo anche un certo margine in vista della gara di ritorno. Resiste un tempo, la Libertas, poi cade sotto i colpi ravvicinati di Badalassi e Gai all’alba della ripresa, ritrovandosi costretta a vincere con almeno tre gol di scarto, domenica prossima, per centrare un accesso in semifinale ad oggi molto complicato. Il capocannoniere del torneo è lesto a girare in porta il cross di Vandi, mentre, 2’ dopo, Gai infila l’angolino basso con il suo destro di prima intenzione dal limite dell’area. Unica nota stonata nella serata di Stefano Ceci, il rosso diretto comminato a Vandi nei minuti di recupero. Ad Acquaviva era in programma la sfida fra la prima e la nona forza del Girone Unico: il Fiorentino ribalta il pronostico trovando gloria al 67’ con il meraviglioso destro a giro di Abouzziane, che spezza la serie positiva de La Fiorita che in campionato si protraeva da dodici gare. Ora Lasagni e i suoi dovranno per forza vincere al ritorno, stando anche attenti a non offrire il fianco alle micidiali ripartenze rossoblù. L’altra vittoria di serata arriva sul campo di Dogana e anche in questo caso ad avere la meglio è, tra le due, la formazione che in regular season si era comportata peggio, seppur di poco. In effetti Virtus e Pennarossa avevano chiuso rispettivamente quarta e quinto, ma con una differenza sostanziale: la Virtus aveva conquistato l’accesso diretto ai quarti, il Pennarossa no. Dopo avere eliminato il Murata, la squadra di Andy Selva parte col piede giusto anche ai quarti di finale, ringraziando il proprio portiere Semprini nel primo tempo - gran volo sul rigore di Angeli – e trovando il gol decisivo a ripresa inoltrata, quando la sfortunata deviazione di Giacomoni sul cross di Mantovani fa carambolare la sfera alle spalle di Passaniti. L’unico pareggio giunge dal confronto tutto gialloblù fra Tre Fiori e Faetano. Anche qui la gara si sblocca tardi: al 79’ il subentrato Federico colpisce di testa su angolo per il vantaggio del Faetano. Che però non perdura fino al fischio di chiusura, perché all’88’ pensa Adami Martins – anche qui su angolo – ad incornare in rete il pallone dell’1-1.





LA FIORITA

Vivan, Gasperoni, Miori (dal 27’ Serra Sanchez), Di Maio, Grandoni, Errico, Loiodice, Amati, Lunadei (dal 64’ Pancotti), Rinaldi, Guidi (dal 74’ Gregori)

A disposizione: Venturini, Santi, Zafferani, Bonifazi

Allenatore: Oscar Lasagni



FIORENTINO

Bianchi, Bottoni (dal 64’ Paglialonga), Baizan, Filippi, Arrigoni, Colagiovanni (dal 90+3’ Zouhri), Calzolari (dall’89’ D’Addario), Mastrota (dal 64’ Molinari), Castellazzi (dall’89’ Perlaza), Abouzziane, Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Michelotti

Allenatore: Enrico Malandri



Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Ernesto Cristiano, Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Rinaldi, Loiodice, Gasperoni, Vivan, Amati, Castellazzi, Baizan

Marcatori: 67’ Abouzziane





VIRTUS

Passaniti, Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori, Focaccia (dal 13’ Raiola), Golinucci, Ciacci (dal 74’ Sopranzi), Magri, Sorrentino, Angeli (dal 74’ Apezteguia)

A disposizione: Paolini, Castiglioni, Muggeo, Raschi

Allenatore: Luigi Bizzotto



PENNAROSSA

Semprini, Mantovani, Martin, Baldani, Tomassini, Cola, Michelotti (dal 76’ Rastelli), Conti, Tiboni (dall’86’ Dema), Halilaj, Isaraj

A disposizione: Giuliani, Sebastiani, Ottaviani, Codispoti, Raffelli

Allenatore: Andy Selva



Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Nodari, Tomassini, Giacomoni, Baldani, Sopranzi

Marcatori: 79’ aut. Giacomoni

Note: al 31’ Semprini para un calcio di rigore ad Angeli





TRE FIORI

Simoncini, Censoni, D’Addario, De Falco, De Lucia, Lentini, Adami Martins, Gjurchinoski, Dolcini (dall’82’ Ciccione), Grani (dal 75’ Ramundo), Cuzzilla

A disposizione: Castagnoli, Astolfi, Della Valle, Tamagnini, Ronci

Allenatore: Gian Luca Borgagni



FAETANO

Marino, Tomassoni, Fatica, Romagna, De Buono (dal 56’ Soumah), Fall, Palazzi, Giardi, Pini (dal 69’ Federico), Russo (dal 69’ Kalemi), Magno (dal 56’ Tamburini)

A disposizione: Rossi, Barretta, Broccoli

Allenatore: Danilo Girolomoni



Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Francesco Mineo, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Grani, De Falco

Marcatori: 79’ Federico, 88’ Adami Martins





TRE PENNE

Migani, Sartori (dal 69’ Cesarini), Vandi, Battistini, Lombardi, Genestreti, Pieri (dal 61’ Chiurato), Righini, Badalassi, Gai, Ceccaroli (dal 75’ Cibelli)

A disposizione: Zambetti, Cauterucci, Semprini, Zonzini

Allenatore: Stefano Ceci



LIBERTAS

Zavoli, Moretti, Barretta, Pesaresi (dal 67’ Flores), Nigretti, A. Gasperoni (dall’86’ Berretti), Patregnani (dall’86’ L. Gasperoni), Giovagnoli (dal 51’ Cuomo), Ruiz, Aruci, Olcese

A disposizione: Gentilini, Ndao, Morelli

Allenatore: Gabriele Cardini



Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Barretta, Pieri, Righini

Espulsi: Vandi (rosso diretto)

Marcatori: 51’ Badalassi, 53’ Gai