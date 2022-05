Apre il chiosco Rinaldini di fronte a Castel Sismondo: annunciata la data

Attualità

Rimini

12 Maggio 2022

In corso i lavori di preparazione del chiosco Rinaldini (foto scattata giovedì 12 maggio intorno alle 15).



Giovedì 19 maggio aprirà il chiosco in piazza Francesca da Rimini, di fronte a Castel Sismondo, il cui bando di gestione è stato vinto da Roberto Rinaldini, noto maestro pasticciere di Rimini. Il chiosco Rinaldini sarà inaugurato con il taglio del nastro alle 11, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e della stampa; a seguire una degustazione con protagonista la spianata riminese in chiave gourmet. Rinaldini si è aggiudicato la gestione del bando per otto anni e la nuova attività sarà aperta annualmente dal 1 marzo al 31 ottobre, dopo il veto della soprintendenza alla possibilità di posizionare dehors dodici mesi su dodici.