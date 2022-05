Auto esce dal cancello, travolto un ciclista: fortunatamente non è grave

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 10:43 - 12 Maggio 2022

I soccorsi al ciclista ferito.

Scontro auto bicicletta questa mattina, giovedì 12 maggio, a Pietracuta. Una Renault Clio, guidata da una signora, stava uscendo da una abitazione privata quando, per cause ancora al vaglio, ha urtato una persona in bicicletta. Il ciclista, un 60enne di San Mauro Pascoli, stava percorrendo la strada in direzione Novafeltria quando, nei pressi del bivio per San Leo, è stato colpito dal mezzo. Sul posto la Croce Verde per i soccorsi. L'uomo era cosciente e non sarebbe, fortunatamente, in condizioni gravi.