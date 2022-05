Calcio giovanile, Gabicce Gradara: gli Allievi fermati dal Vismara (1-1)

Sport

La squadra Allievi.



ALLIEVI



Gabicce Gradara – Vismara 2008 1-1



Il Gabicce Gradara non va oltre il pareggio contro il Vismara che non ha demeritato di uscire dal campo imbattuto. La squadra di casa va subito in gol al 3' con Finotti con conclusione dal limite: 1-0.

Nel primo tempo entrambe le squadre cercano la via del gol dalla distanza con Battistelli e Simoncelli e per gli ospiti De Angelis, ma i portieri non sono fatti trovare impreparati.

Allo scadere della prima frazione, il Gabicce Gradara ha la grande occasione di raddoppiare. La punta Simoncelli viene steso in area: è rigore. Il portiere Ferracuti compie una prodezza e nega allo stesso Simoncelli la gioia del gol.

Nel secondo tempo, il Gabicce Gradara tenta di chiudere la partita ma è poco incisivo. Ci prova con Simoncelli che sfiora il palo e il subentrato Franca che colpisce la palla al volo e finisce di poco alto.

Al 66' sugli sviluppi di un calcio d'angolo la squadra locale si rende ancora pericolosa con Moutatahhir . Il Vismara cerca il pareggio e al 70' insidia la porta di Francolini con Camillini e De Angelis.

La squadra ospite raggiunge il meritato pari al 74' per opera del difensore Miloslavski, di testa: 1-1. All’ 89' il Gabicce Gradara rischia di capitolare. Batti e ribatti in area ma la difesa del Gabicce salva sulla linea della porta. Ultima occasione per la squadra locale al 91', ma il tiro di Della Chiara lambisce il palo.

Il Gabicce Gradara disputerà in trasferta la prossima partita, domenica 15 maggio alle ore 10:00 contro il LMV Urbino.



GABICCE GRADARA: Francolini, Magi, Mancini, Moutatahhir, Morini, Della Chiara, Simoncelli (27' s.t. Giangregorio), Semprini (9' s.t. Petese), Bacchini (30' s.t. Andreani), Battistelli (25' s.t. Caico), Finotti (11' s.t. Franca). All. Campanelli