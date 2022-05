Centinaia di lavoratori in nero negli alberghi: nei guai società con sede a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:55 - 12 Maggio 2022

Agenzia per il lavoro abusiva, 13 lavoratori completamente in nero. La Guardia di Finanza e gli ispettori del lavoro di Rimini hanno scoperto gravi irregolarità nei confronti di una società con sede legale a Potenza e sede amministrativa a Bellaria. La ditta aveva fornito personale a sei strutture alberghiere: una a San Martino di Castrozza, quattro a Bellaria e una a San Mauro Pascoli. Le indagini dell'operazione "Free Job" hanno fatto emergere, dietro una apparente regolarità formale, un sistema di fornitura di manodopera irregolare e che ha coinvolto dal 2019 al 2021 ben 361 lavoratori. Le indagini hanno permesso di appurare che la manodopera, assunta dalla società di Potenza, era stata poi 'passata' ad altre quattro imprese alberghiere senza alcun contratto di appalto. In questo modo la ditta di Potenza si comportava come una Agenzia per il Lavoro ma abusivamente.

La normativa prevede la possibilità di fornire manodopera solo alle agenzie autorizzate.

Quanto scoperto è invece "concorrenza sleale" non solo nei confronti delle aziende che assumono direttamente, ma anche verso chi si rivolge alle agenzie per il lavoro autorizzate.



Nel corso dell'operazione sono stati scoperti 13 lavoratori in nero e altre situazioni di irregolarità: niente riposi settimanali, ore lavorate in più rispetto al contratto. Le sanzioni comminate potrebbero arrivare ad oltre 125mila euro. Sono in corso anche approfondimenti di natura fiscale verso le società multate.



"L’attività svolta dalla Guardia di Finanza" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "in stretta collaborazione con i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, conferma il costante impegno nella difesa del lavoro regolare e, più in generale, dell’economia sana; obiettivo che si realizza anche attraverso la lotta ai fenomeni di sfruttamento della manodopera e alle altre gravi forme di prevaricazione in danno dei lavoratori. "