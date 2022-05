Tragedia in azienda: il titolare si toglie la vita con l'acido muriatico

Attualità

Valconca

08:28 - 12 Maggio 2022

Si è tolto la vita bevendo acido muriatico. Claudio Fiori, 60enne imprenditore della Valconca, è morto nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, come riportano il Corriere Romagna ed il Resto del Carlino, era titolare di una azienda specializzata nella realizzazione di quadri elettrici ed impiantistica con sede a San Clemente. Il gesto estremo di Fiori potrebbe essere stato maturato a seguito delle difficili condizioni economiche della ditta. Secondo quanto appurato la società avrebbe chiuso i battenti alla fine del mese di maggio. L'imprenditore martedì pomeriggio si trovava in ufficio. Ha ingerito l'acido e poi, forse in un momento di ripensamento, ha chiamato il 118 intervenuto immediatamente assieme ai Carabinieri. Fiori è stato portato in ospedale ma a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Il 60enne non avrebbe lasciato nessun messaggio per spiegare il suo gesto. Lascia la moglie e una figlia.