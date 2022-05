Calcio: serie A, è una corsa salvezza a 6

Sport

12 Maggio 2022

Quando mancano soltanto due partite alla fine della serie A, la lotta retrocessione non ha ancora emesso alcun verdetto. È tra i campionati più incerti degli ultimi anni in coda, con 6 squadre coinvolte. Alcune formazioni partono però avvantaggiate da una migliore posizione in classifica. A tal fine è sufficiente osservare le possibilità di salvezza in Serie A secondo quanto pubblicato dai nuovi siti scommesse. Sampdoria e Spezia sono avanti per i principali bookmakers, la Salernitana è vicina all’impresa, Genoa e Cagliari provano la rimonta, il Venezia è quasi spacciato.



La Sampdoria di Giampaolo



Lunedì diventa fondamentale lo scontro con la Fiorentina, essenziale per portare a casa i punti necessari per ottenere l’aritmetica salvezza. La sconfitta contro la Lazio è stata digerita bene dall’ambiente, conscio che una buona prestazione contro la viola, permetterebbe ai blucerchiati di tagliare il traguardo in anticipo. La Samp ha 33 punti, + 4 sulla terzultima, fare punti significherebbe salvezza matematica o quasi. Il tecnico punta ancora una volta su Caputo, capocannoniere della squadra. Dopo la Fiorentina c’è il complicato match con Inter.



Lo Spezia di Thiago Motta



Sono quattro le sconfitte consecutive per lo Spezia, il principale motivo che non lasciano tranquillo l’ambiente, nonostante i liguri hanno gli stessi punti della Samp e un margine rassicurante sul terzultimo posto (+4). La trasferta di Udine diventa una tappa fondamentale, per fare i punti che servono per conquistare la seconda storica salvezza di fila. L’ultima in casa contro il Napoli può comportare dei rischi che sarebbe meglio evitare.



La Salernitana di Nicola



Il gol del pareggio incassato al minuto 99 nel match salvezza contro il Cagliari, ha lasciato l’amaro in bocca alla Salernitana. In ogni caso il morale dei campani rimane alto, grazie ad un ruolino con quattro successi e due pareggi nelle ultime sei giornate. Nelle prossime due partite ci saranno le sfide contro Empoli e Udinese, entrambe formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. In ogni caso si tratta di impegni che non vanno sottovalutati, dopo le tante sorprese viste in questo finale di stagione.



Il Cagliari di Agostini



I sardi a Salerno sono riusciti a raddrizzare la situazione quando ormai sembrava compromessa. Ora il tecnico Agostini si affida ai senatori Joao Pedro, Pavoletti e Baselli per conquistare una salvezza al momento complicata. Il match contro l’Inter diventa il crocevia della stagione. Un successo contro i nerazzurri potrebbe ridare entusiasmo all’ambiente prima dell’ultima gara sul campo del Venezia.



Il Genoa di Blessin



La vittoria contro la Juve con il gol di Criscito fanno ancora sperare i rossoblù, anche se la situazione, a due giornate dalla fine del campionato, rimane molto difficile. A -2 dal quartultimo posto, domenica prossima il complicato incontro al “Maradona” con il Napoli, prima del match finale tra le mura amiche contro il Bologna. I liguri sono consci che il proprio destino dipende anche dai risultati delle avversarie.



Il Venezia di Soncin



Fanalino di coda a 25 punti, a -5 dalla Salernitana quartultima, la situazione del Venezia appare disperata. Il successo 4-3 contro il Bologna ha permesso di evitare la retrocessione aritmetica. In ogni caso è in svantaggio negli scontri diretti con i campani, dunque per la salvezza, servono due vittorie contro la Roma allo stadio Olimpico e in casa contro il Cagliari, sperando nei passi falsi delle avversarie. Possibilità effettivamente ridotte al lumicino.